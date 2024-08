Alleen werkt deze academische exercitie averechts. Rudakubana is een achternaam die alleen in Rwanda regelmatig voorkomt. 99,4% van de Rudakubana's ter wereld woont in Rwanda. Deze achternaam bevestigt de vooroordelen, daar doet een juridisch detail als nationaliteit niets aan af. De rechtbanktekening toont zijn kapsel, kort samengevat geen rossig of blond haar.

De rechtbank besloot om de naam van de minderjarige verdachte te publiceren. Normaal zelfs in de Britse roddelbladen een doodzonde. De rechter vond het cruciaal te benadrukken dat de verdachte in het VK geboren is en geen islamitische asielzoeker is. De rechtbank vond het belangrijker dat gerucht de kop in te drukken, dan de onschuldpresumptie van een adolescent.

Drie meisjes werden tijdens een Taylor Swift-dansklasje doodgestoken. Tien anderen raakten gewond. Het was de druppel. Organisaties die geparkeerd worden als radicaal rechts zien dit niet als het losstaand incident van een eenzame gek, maar als een bevestiging dat hun angsten reëel zijn. Waarom ben je eigenlijk radicaal of rechts als je geweld tegen meisjes gaat veroordelen?

Na dagenlange veldslagen bad de Britse mobiele eenheid om regen. Heftige regen is tegenwoordig de laatste strohalm om weer rust op straat te krijgen. Het lukt niet meer een woedende menigte met argumenten, bekeuringen, charges of dreigende detentie huiswaarts te keren. De trukendoos is leeg. Het geweldsmonopolie capituleert voor het recht van de sterkste.

De publicatie van de naam Rudakubana is daarmee gereduceerd tot nog een keertje wapperen met de rode lap voor een dolle stier. Olie op het vuur. Dat Rwanda een voornamelijk christelijke kolonie is, zal de meute ontgaan. Dit heeft te lang in de doofpot gezeten, de veenbrand heeft zich te ver ontwikkeld, de woede is te ver opgekropt, de tijd van bezinning of nuance is voorbij.

Deze mensen hebben geen geduld meer voor politieke correctheid, wegkijken, selectief censureren van afkomst van daders, struisvogelpolitiek, badinerend bagatelliseren. Eerst is ze verteld dat ze geen vooroordelen mogen hebben en daarna dat ze geen gelijk hadden. Jarenlang zagen ze in hun eigen straat een ander verhaal dan in het parlement. Ze geloven het niet meer.

De bomaanslag in een vriendelijke snackbar te Amsterdam, een woning in Rotterdam en een woning in Tilburg lieten ook deze week weer zien dat wij in ons kikkerlandje nog geen greep hebben op ondermijning, intimidatie, afpersing en bendeoorlogen. Topcriminelen worden vaker gemarteld of vermoord dan veroordeeld, ze zijn banger voor elkaar dan voor onze rechtsstaat.

Burgemeesters kiezen er in deze dossiers voor de betrokken panden te sluiten. Stenen zijn schuldig! Dan mogen verhuurders, ondernemers en bewoners boeten voor het gedrag van terroristen en maffioso's. Zonder aanklacht, wederhoor of rechter raken ze alles kwijt. Dat is pech, woning, baan, bedrijf, levenswerk en pensioen weg. De politiek delegeert de rechtsstaat.

De hoop van de wetgever is dat hier burgers zonder opsporingsbevoegdheden, zonder gigantische informatiepositie, zonder riante budgetten, zonder specifieke opleidingen, zonder talent en zonder tijd een maatschappelijk probleem oplossen, waar politici, politie, justitie en geheime diensten decennialang falen. Hier worden burgers gedwongen tot eigenrichting.

De AIVD & MIVD weigeren te delen wie ze afluisteren, niet zo zeer omdat ze de inbreuk op onze privacy niet willen delen, ze willen de vijand niet vertellen wat ze wel of niet weten, ze willen ons niet laten weten hoe vaak ze terroristen, spionnen of maffioso bewust of onbewust hun gang lieten gaan. Kennis is macht, als de geheime dienst ingrijpt, dan verspelen ze hun dekmantels.

Mochten onze politici daadwerkelijk een multiculturele samenleving nastreven, dan begint dat proces met het opleggen van onze rechtsstaat en een fors deel van onze normen en waarden aan nieuwkomers en hun nazaten. Die moeten niet alleen elkaars nieuwe culturen accepteren, maar ook de juridische, humanistische, christelijke en joodse culturen die er al waren.

Tolerantie van intolerantie eindigt uiteindelijk in een verstikkende theocratie.