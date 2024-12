Om maar met de deur in huis te vallen: ja de kersttips van Jet van Nieuwkerk zijn erger dan genocide. Versier je kerstboom met strikken, strijk je tafellinnen, verdeel de taken, 'dek eerst de tafel voordat je gaat koken'. Wat is Jet van Nieuwkerk toch een overrijpe belegen kaas. Je leest het allemaal in het Algemeen Dagblad. Het maakt ook allemaal geen ene flikker meer uit wat je in die krant gooit. We werden al in het clickbaitmoeras getrokken met de kop: "Jet van Nieuwkerk zwanger tijdens kerst: 'Ik vind deze dagen heerlijk'". Tyfus. Algemeen Dagblad, neem onze klik, en pak de Sonja Barend Award ook maar aan. De toch al extreem interessante figuur Jet van Nieuwkerk en dan een interview met de suspens van een wereldoorlog. Neem de passage: "Want hoe fijn de feestdagen ook zijn, ze is ook blij als die weer achter de rug zijn. 'Laten we eerlijk zijn, de feestdagen zijn heerlijk, maar het is altijd een ratrace. Ik denk altijd ‘we gaan er vol gas voor’, maar daarna ben ik helemaal afgepeigerd'." Jongens, schiet ons maar dood. Kijk het kán natuurlijk interessant zijn om Jet van Nieuwkerk te vragen wat ze ervan zou vinden om de cameraman op de knieën te dwingen en te laten roepen 'SORRY MEVROUW VAN NIEUWKERK', maar waarom zou je dat doen, als je kan vragen of ze nog een beetje zuipt en of dat scheelt: "Ze is zwanger en drinkt deze feestdagen dus geen druppel alcohol. 'Dat scheelt veel, qua fitheid'." En er zijn 'heel leuke alcoholvrije drankjes'. Goh nou Jet BEDANKT HOOR en BEDANKT ALGEMEEN DAGBLAD VOOR DIT INTERVIEW. Maar weet wel: NIET IN ONZE NAAM.