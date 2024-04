Hee, alweer een gijzeling. Deze keer niet in een gezellig feestcafé, maar in de minder gezellige gevangenis van Heerhugowaard. Bekend van drugs, feesten en binnengesmokkelde telefoons, dus eigenlijk toch een soort feestcafé onder de penitentiaire inrichtingen. Een gevangene houdt daar twee andere gedetineerden vast in de gezamenlijke ruimte. Waarom hij dat doet, is nog onduidelijk. Een arrestatieteam is inmiddels aanwezig om samen met het interne bijstandsteam de situatie weer onder controle te krijgen. "Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen laat weten dat er geen sprake is van geweld." Oh, gewoon een hardnekkige sit-in dus. We updaten zodra er meer bekend is.

UPDATE: Nu we het toch over gijzelingen hebben. Die wappo uit Ede was dus vorig jaar veroordeeld tot vier maanden cel voor het richten van een (vermoedelijk) vuurwapen op agenten en moest zich verplicht laten behandelen.

Gijzeling voorbij. Iedereen veilig. De gijzelnemer is gearresteerd en gevangen gezet en de gegijzelden zijn weer vrij, maar nog steeds gevangen. Glas, plas en iedereen blijft gevangen zoals hij was.