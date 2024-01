NOS-achtige toestanden in Ecuador waar drugsbendes een gewapende middelvinger naar de overheid opstaken door onder meer een live-uitzending van TC Television binnen te vallen en medewerkers te gijzelen. De mannen die maskers droegen om geen emotie te tonen, wapperden met wapens en explosieven, mishandelden medewerkers en hielden een vuurwapen tegen het hoofd van de presentator. Uiteindelijk viel de politie binnen en werd de gijzeling beëindigd voordat John de Mol dit programmaformat kon kopen. De sfeer in Ecuador is bijzonder gespannen sinds afgelopen weekend Fito, de baas van de Los Choneros-bende, uit de gevangenis """verdween""". De extreem gewelddadige Los Choneros-gangsters zijn de Ecuadoraanse vriendjes van het Mexicaanse Sinaloa-kartel, dus dan weet u wel qua gezelligheid. De Ecuadoraanse president riep na de ontsnapping de noodtoestand uit en verklaarde de oorlog aan de georganiseerde misdaad, die daarop reageerde met een lading ontvoeringen, gijzelingen en moorden waarbij zeker tien personen, waaronder twee agenten, omkwamen. De president wil nu nog harder optreden, dus deze geweldsspiraal draait voorlopig nog wel even door. Gelukkig is er ook een SIRE-lichtpuntje: Nederland is een paar dagen extra van Rob Kamphues verlost. Dat dan weer wel.