Ja, u moet even die popie jopie politievlogger Jan-Willem tolereren, maar dan krijgt u wel een kijkje achter de schermen bij de absolute koningen van de Dienst Speciale Interventies. De mannen die gebeld worden als de stront met emmers tegelijk in de ventilator belandt. De krijgers die voorop lopen om een Erasmus-schutter te stoppen of vrij succesvol te bowlen met een Apple-gijzelaar. Dit is de groep die ons beschermt tegen barbaarse haatbaarden en doorgedraaide eenlingen. Tevens de heren met de beste wapens, voertuigen, gadgets en drones van al onze ordebewaarders en dat is een besteding van ons belastinggeld waar we absoluut geen probleem mee hebben. We slapen tenslotte een stuk beter wetende dat deze kampioenen klaarstaan om in te grijpen als het uit de hand loopt.