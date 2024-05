En dan schakelen we nu LIVE over naar Amsterdam voor een extra vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken. Heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop de Jodenhaatoptochten in Amsterdam uit de klauwen gier(d)en. Dan heb je aan de ene kant Rutger Groot Hamassink, Imane Nadif en allerlei maffe tekenfilmfiguren van het verbrokkelde BIJ1 die het liefst zelf zouden sterven als martelaar voor Hamas, en aan de andere kant wat vvd'ers en Kreugertjes die het allemaal maar niks vinden dat de straten van de stad worden ondergekotst met antisemitisme, dat journalisten worden belaagd, agenten worden aangevallen en bekogeld met ammoniak, historische gebouwen worden vernield, de halve stad wordt beklad en ongedouchte kraakfiguren uit Zuid-Europa denken hier de dienst uit te kunnen maken.

Een ding hebben al die raadsleden trouwens wel gemeen: ze zijn allemaal boos op Halsema. Boos omdat er NIET is ingegrepen door de ME, boos omdat er WEL is ingegrepen door de ME. Als extra insprekers staan op de lijst: Sophie Schwartz (kennelijk is dat Sophie Straat, 'een zangeres die een combinatie van levens- en protestliederen van politiek linkse signatuur zingt'), Palestina-advocaat Willem Jebbink (zijn nummer stond in die grafbende op muren gekalkt voor wie een 'lawyer' nodig zou hebben) en ene Kelly Mostert, een figuur die gezien het feit dat er 'BIJ1' achter haar (?) naam staat vermoedelijk knettergek is. En nu maar hopen dat die antisemitische randfiguren zonder gezichtsbedekking naar de vergadering komen! Dit wordt een hete sessie, het lijkt verdomme wel het 'parlement' van Gaza. LIVESTREAM HIERO maar ook AT5 LIVE NA DE KLIK.