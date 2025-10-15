achtergrond

ZoekZoek. Twee kapsels bedreigen, beroven en gijzelen vader en zoontje in Amsterdam

Leuke kapsels wel

In de categorie ziek, zieker, ziekst: twee knakkers met 70's discokapsels en kwade intenties begeven zich begin dit jaar richting een trefpunt in Amsterdam-Zuidoost. Een nietsvermoedend slachtoffer zou daar geld ontvangen voor een product (op z'n Bassie en Adriaans omschreven als 'een machine') dat zijn Surinaamse familielid op de Surinaamse Marktplaats had geplaatst. Eenmaal in het vizier van de mannen wordt het slachtoffer onder bedreiging van een vuurwapen naar zijn auto gedwongen. Daarin wordt hem geld afhandig gemaakt en wordt hij bestolen van zijn telefoon en sleutels. Tel daarbij de wederrechtelijke vrijheidsberoving, ook wel: gijzeling, op en je hebt een Heel Treurige Zaak. Die wordt nog een maatje treuriger vanwege het feit dat het zoontje van het slachtoffer op de achterbank alles gadeslaat. De mannen weten te ontkomen maar staan gelukkig vrij goed op beeld met hun opvallende afrokapsels. Help de pliesie dus een handje en ZoekZoek die engnekken.

Tags: gijzeling, zoekzoek, engnekken
@Dorbeck | 15-10-25 | 17:00 | 107 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

