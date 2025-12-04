Dit hebben we allemaal weleens gehad. Je loopt door de supermarkt, niets aan de hand, helemaal het heertje, en ineens vraag je je af: fuk, heb ik mijn telefoon portemonnee aansteker pistool wel bij me. Ik zou zweren dat ik 'm gepakt had, maar ja, waar is-ie dan? Jaszakken, nee, broekzakken, nee, achterzakken, nee - ho, gevonden! In m'n sok. Warrig mannetje ben ik toch ook, het wordt steeds erger. Haha!