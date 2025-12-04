ZoekZoek. Vrolijke Amsterdammer doet boodschappen met pistool in sok
Herkenbaar!
Dit hebben we allemaal weleens gehad. Je loopt door de supermarkt, niets aan de hand, helemaal het heertje, en ineens vraag je je af: fuk, heb ik mijn
telefoon portemonnee aansteker pistool wel bij me. Ik zou zweren dat ik 'm gepakt had, maar ja, waar is-ie dan? Jaszakken, nee, broekzakken, nee, achterzakken, nee - ho, gevonden! In m'n sok. Warrig mannetje ben ik toch ook, het wordt steeds erger. Haha!
Reaguursels
