achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Vrolijke Amsterdammer doet boodschappen met pistool in sok

Herkenbaar!

Dit hebben we allemaal weleens gehad. Je loopt door de supermarkt, niets aan de hand, helemaal het heertje, en ineens vraag je je af: fuk, heb ik mijn telefoon portemonnee aansteker pistool wel bij me. Ik zou zweren dat ik 'm gepakt had, maar ja, waar is-ie dan? Jaszakken, nee, broekzakken, nee, achterzakken, nee - ho, gevonden! In m'n sok. Warrig mannetje ben ik toch ook, het wordt steeds erger. Haha!

Tags: zoekzoek, nieuwmarkt, pistool
@Schots, scheef | 04-12-25 | 15:00 | 140 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.