ZoekZoek. Vier pisventjes die uit het niets homostel mishandelden in Den Haag
Schuim der aarde
Dit is in zoverre cartoonkwaad dat je bijna niet kan geloven dat het allemaal echt gebeurd is, maar deze vier goorpijpjes hebben dus eerst bij het Slachthuisplein in Den Haag een homostel bekogeld met blikjes, vervolgens dat stel in elkaar gebeukt, en daarna een kat mishandeld. Eeuwig zonde dat die jongens voorzien zijn van een kloppend hart verder, maar het is niet anders. Deze mensen zou je gunnen: fikse celstraf, met regelmatige douchebeurt met bonkige kerels die weinig ophebben met de fatsoensregels rondom consent inbegrepen. Help ons het leven van dit viertal miserabel te maken, meld svp aan de pliesie wie het zijn.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ZoekZoek - Nieuwe beelden zware mishandeling Bijlmer Arena
Kopschopper en flesmepper helder in beeld
ZoekZoek. Hoodie-bankier die centjes van bejaarde pikt
POLITIEFOTO: Hij vindt zelf ook dat zijn zaakje stinkt
ZoekZoek. Dikkerdje dat meewerkte aan moordaanslag
Op 23 september jongstleden
ZoekZoek. Man slaat man knockout na caféruzie en doet daarna heel sneu dansje
Vooral dat dansje zou strafbaar moeten zijn