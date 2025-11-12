achtergrond

Vier pisventjes die uit het niets homostel mishandelden in Den Haag

Schuim der aarde

Dit is in zoverre cartoonkwaad dat je bijna niet kan geloven dat het allemaal echt gebeurd is, maar deze vier goorpijpjes hebben dus eerst bij het Slachthuisplein in Den Haag een homostel bekogeld met blikjes, vervolgens dat stel in elkaar gebeukt, en daarna een kat mishandeld. Eeuwig zonde dat die jongens voorzien zijn van een kloppend hart verder, maar het is niet anders. Deze mensen zou je gunnen: fikse celstraf, met regelmatige douchebeurt met bonkige kerels die weinig ophebben met de fatsoensregels rondom consent inbegrepen. Help ons het leven van dit viertal miserabel te maken, meld svp aan de pliesie wie het zijn.

Tags: zoekzoek, den haag, potenrammen
@Schots, scheef | 12-11-25 | 21:00 | 127 reacties

Reaguursels

