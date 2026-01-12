achtergrond

Koranverbrander Edwin Wagensveld 'toegang tot Verenigd Koninkrijk geweigerd'

Mag ook niks meer

Terwijl u niet meer op vakantie durft naar Disneyworld vanwege al die verschrikkelijke verhalen over Trumppliesie die uw social media gaan doorspitten op zoek naar memes over JD Vance, maken ze aan de overkant van het kleine plasje ook stappen. Net als de bekende islamcriticus Geert Wilders eerder, is de bekende islamcriticus Edwin Wagensveld namelijk de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd. Tenminste, dat zegt de bekende islamcriticus Edwin Wagensveld op Twitter. En blijkbaar niet voor het eerst. Zijn aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk draagt kennelijk niet bij aan het publieke belang. Ja hoor es, zijn aanwezigheid in het Koninkrijk der Nederlanden draagt ook niet bij aan het publieke belang maar zetten we hem daarom uit? Nou dan, misschien kunnen studenten Political Science van de UvA morgen een solidariteitsdemonstratie bij het Britse consulaat organiseren. Zien we u daar.

@Ronaldo | 12-01-26 | 18:00 | 181 reacties

