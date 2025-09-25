Vooropgesteld: het verbranden van een Koran is nogal flauw, het besmeuren van een Koran met varkensbloed is flauwer en het uitlaten van de Koran aan een hondenriem is nog veel flauwer, maar als iemand de noodzaak voelt om dat te doen moet dat natuurlijk wel gewoon kunnen, en iemand in elkaar meppen áls hij dat doet moet niet kunnen. Mensen tot onvrijheden dwingen doen ze maar lekker in islamitische regimes en mensen erom afmaken doen ze maar lekker in derdewereldlanden zoals Zweden en Engeland. Maar nu lopen er wat dingen door elkaar: de rellen bij de koranverbranding in Hoofddorp hebben volgens de burgemeester weinig met de koranverbranding te maken. "Veel mensen waren écht geraakt door de koranverbranding, maar de rellen hadden daar niets mee te maken. (...) Deze jongeren hadden niets te maken met de demonstraties, en waren weloverwogen op de protesten afgekomen om te rellen. Dat was het enige waar ze op uit waren." Deze geweldsorgie is dan ook helemaal geen islamitisch probleem. Het is een Nederlands probleem!