achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Burgemeester: 'Rellen hadden niets te maken met koranverbranding, jongeren waren weloverwogen op protesten afgekomen om te rellen'

1 + 1 = 3

Vooropgesteld: het verbranden van een Koran is nogal flauw, het besmeuren van een Koran met varkensbloed is flauwer en het uitlaten van de Koran aan een hondenriem is nog veel flauwer, maar als iemand de noodzaak voelt om dat te doen moet dat natuurlijk wel gewoon kunnen, en iemand in elkaar meppen áls hij dat doet moet niet kunnen. Mensen tot onvrijheden dwingen doen ze maar lekker in islamitische regimes en mensen erom afmaken doen ze maar lekker in derdewereldlanden zoals Zweden en Engeland. Maar nu lopen er wat dingen door elkaar: de rellen bij de koranverbranding in Hoofddorp hebben volgens de burgemeester weinig met de koranverbranding te maken. "Veel mensen waren écht geraakt door de koranverbranding, maar de rellen hadden daar niets mee te maken. (...) Deze jongeren hadden niets te maken met de demonstraties, en waren weloverwogen op de protesten afgekomen om te rellen. Dat was het enige waar ze op uit waren." Deze geweldsorgie is dan ook helemaal geen islamitisch probleem. Het is een Nederlands probleem!

Tags: koran, hoofddorp, edwin wagensveld
@Mosterd | 25-09-25 | 12:05 | 127 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.