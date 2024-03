We kunnen veel zeggen van Edwin Wagensveld - dat het nogal een aparte snuiter is bijvoorbeeld - maar niet dat-ie bang is. Enige tijd nadat hij een boekje in de fik had gezet (moet gewoon kunnen) en hij klappen kreeg (moet niet kunnen) is hij weer in Arnhem opgedoken (moet kunnen). Voor een rechtszaak (kan gebeuren), maar ook om een boekje over de grond te slepen aan een hondenriem (flauw, maar moet kunnen). Dat was een overtreding van een verordening: hij mag sinds afgelopen week geen 'handelingen' uitvoeren in Arnhem. En een boekje over de grond slepen... is blijkbaar wel heel kwetsend voor bepaalde mensen. Edje is meteen weer opgepakt. Tsja. Pick your battles, ofzo.