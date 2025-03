Er zijn drie knakkers opgepakt voor de gruwelijke brand in Arnhem: een Arnhemmer van 30 jaar oud, een Arnhemmer van 57 jaar en een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het is nog niet bekend hoe, waar en onder welke omstandigheden de drie zijn aangehouden. Het vermoeden is dat het vuur is ontstaan rond een prullenbak. Er vielen geen doden of gewonden, wel werd een compleet blok van woningen met winkels in de as gelegd. Een deel van de historische binnenstad van Arnhem ging daarbij verloren. Burgemeester Ahmed Marcouch noemt het feit dat de politie uitgaat van brandstichting 'een hartverscheurende gedachte'. Welnu, er is nu natuurlijk maar één passende straf. De brandstapel!