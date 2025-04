In tegenstelling tot wat de naam lijkt te suggereren is het Amerikaanse Conservative Military Image helemaal geen rechts bandje. Is overigens niet ongebruikelijk in de punkwereld, ze zijn daar nogal van de ambigue ironie, of de ironische ambiguïteit, daar willen we graag van af zijn. Hoe dan ook, zijn best progressieve lui, die bovendien enorme teringherrie produceren, en dat op zondag 22 juni in Arnhem in levende lijve zouden komen doen. Vrolijke aankondiging op de Instagram van concertzaal Willemeen, hoewel het concert niet plaats zou vinden in Willemeen, maar op een door Willemeen geregelde locatie, meer specifiek Café Bosch. Alleen: het gaat min of meer meteen mis. Onder het bericht verschijnen een paar klachten, niet veel dus, maar een handjevol. "Geef die nazi's geen podium wtf," "ga geen nazi's booken (sic)", "racistische en sexistische (sic) klootzakken", dat is het wel zo'n beetje.

Wat Conservative Military Images op zijn kerfstok heeft? Welnu, het blijkt te gaan om twee incidenten. De band heeft ooit een oproep op sociale media geplaatst waarin ze aangaven op zoek te zijn naar een "(biologische) vrouw" die zou moeten figureren in een de volgende dag op te nemen videoclip. Het tussen haakjes geplaatste attributief zorgt voor een golf van verontwaardiging. Een biologische vrouw. In hun eigen filmpje. Hoe durven ze?

Twee: de "zanger" van de band is soldaat geweest en heeft gediend in Iraq. Tijdens een optreden vertelt hij daar op het podium over. Eigenlijk best een kwetsbaar moment, waarin hij aangeeft dat het verschrikkelijk was, die oorlog, maar dat hij er soms stiekem best naar terugverlangt, omdat alles er een uitvergroting was, en alles weer terug thuis daardoor futiel leek en lijkt. Zulks verraadt een enorme tragiek, en hoor je wel vaker van soldaten die daadwerkelijk in een oorlog hebben gevochten.

Hij zegt ook nog iets anders. Drie Haji's heeft hij er vermoord. Moesten wij ook even voor naar Wikipedia maar blijkt een uit de oorlog afkomstige term die Amerikaanse soldaten gebruikten om Irakezen, Afghanen of Arabieren in het algemeen mee aan te duiden ("It is used in the way "gook" or "Charlie" was used by U.S military personnel during the Vietnam War").

Volstrekt getraumatiseerde man gebruikt woord dat op de plek waar hij volstrekt getraumatiseerd raakte gangbaar was. Het kan natuurlijk beleefder, maar kom op.