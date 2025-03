Het gaat op dit moment flink mis in het historische centrum van Arnhem, waar een grote brand woedt in zeker tien panden. Volgens een woordvoerder van de gemeente kunnen we meerdere winkelpanden en één woningblok als 'verloren' beschouwen. De brand is voorlopig nog niet meester; er schijnt asbest vrij te zijn gekomen, omwonenden hebben op hun telefoon per NL-alert een dringend verzoek 'je spullen te pakken en naar buiten' te gaan. De brand zou zijn ontstaan in feestwinkel SoLow in de Jansstraat, op loopafstand van de Korenmarkt. In het oude centrum zitten boven winkels vaak woningen. Onduidelijk is vooralsnog of en hoeveel slachtoffers er zijn; de brandweer probeert momenteel omwonenden in veiligheid te brengen. Circa vijftig evacuees zijn momenteel in het stadskantoor.