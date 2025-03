Je kunt veel over Koert H. zeggen, maar het is in ieder geval iemand die indruk maakt. Iemand, bovendien, waarvan zijn buren niet snel zullen zeggen dat het zo'n aardige vent was en ze dit nooit achter hem gezocht hadden. Koert is één van de drie verdachten die eerder werd aangehouden nav de brandstichting in het centrum van Arnhem vorige week. Na een scheiding kwam hij in oktober 2023 in de buurt wonen en dat heeft de buurt geweten ook. Het is in huize Koert hartstikke gezellig; er slapen op een gegeven moment 12 mensen op matrassen in de woonkamer, die van de gelegenheid gebruik maken om tussendoor in de galerij te poepen. Vorig jaar werd de beste man teringjunk voor de derde keer zijn huis uitgezet na een aanhoudende klachtenregen van omwonenden. "De gemeente heeft echt alles gedaan om de situatie te controleren, maar op een gegeven moment werd het een drugshol," zegt een van zijn buren nu.

Gemeente, alles gedaan, drugshol; onvermijdelijk dus, die afloop.