Rellen bij koranverbranding AZC Hoofddorp, ME voert charges uit
Het mag schuren, en schuren dat het doet jongen, schúren
Ja en dat ligt niet aan de koranverbrander, tenzij u de denklijn-Freek de Jonge volgt natuurlijk, maar ja, dan blijven we bezig. Edwin Wagensveld, bekend van Edwin Wagensveld, stak weer eens een koran in de hens, ditmaal in de buurt van een AZC in Hoofddorp. Gevolg: zo'n tachtig "tegendemonstranten" op de been, die smijten met glas, stenen en vuurwerk. Wagensveld zelf is volgens NH Nieuws na een minuut of twaalf alweer vertrokken; op het moment van schrijven zijn er vier aanhoudingen verricht.
Zijpad maar kent u die mop van de grootschalige ongeregeldheden na een thoraverbranding onlangs in Amsterdam?
De #demonstratie bij de #acz in #hoofddorp liep behoorlijk uit de hand waarbij de #politie met stalen pijpen werd bekogeld pic.twitter.com/JhLHuhcz7Z— Michel van Bergen (@mvbergen) September 24, 2025
Gezellig in Hoofddorp. Relschoppers bij voor- en tegendemonstratie. Rechts vs links. En een koran verbranding. De wereld is kapot. 🤦♂️ pic.twitter.com/u8FC0NKgYh— Marc van Lier - Sinfluencer 🦄🍍 (@Stout_Besigheid) September 24, 2025
