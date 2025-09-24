Het mag schuren, en schuren dat het doet jongen, schúren

Ja en dat ligt niet aan de koranverbrander, tenzij u de denklijn-Freek de Jonge volgt natuurlijk, maar ja, dan blijven we bezig. Edwin Wagensveld, bekend van Edwin Wagensveld, stak weer eens een koran in de hens, ditmaal in de buurt van een AZC in Hoofddorp. Gevolg: zo'n tachtig "tegendemonstranten" op de been, die smijten met glas, stenen en vuurwerk. Wagensveld zelf is volgens NH Nieuws na een minuut of twaalf alweer vertrokken; op het moment van schrijven zijn er vier aanhoudingen verricht.

Zijpad maar kent u die mop van de grootschalige ongeregeldheden na een thoraverbranding onlangs in Amsterdam?