achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Rellen bij koranverbranding AZC Hoofddorp, ME voert charges uit

Het mag schuren, en schuren dat het doet jongen, schúren

Ja en dat ligt niet aan de koranverbrander, tenzij u de denklijn-Freek de Jonge volgt natuurlijk, maar ja, dan blijven we bezig. Edwin Wagensveld, bekend van Edwin Wagensveld, stak weer eens een koran in de hens, ditmaal in de buurt van een AZC in Hoofddorp. Gevolg: zo'n tachtig "tegendemonstranten" op de been, die smijten met glas, stenen en vuurwerk. Wagensveld zelf is volgens NH Nieuws na een minuut of twaalf alweer vertrokken; op het moment van schrijven zijn er vier aanhoudingen verricht. 

Zijpad maar kent u die mop van de grootschalige ongeregeldheden na een thoraverbranding onlangs in Amsterdam?

Bezorgde burgers

Meer bezorgde burgers

Tags: edwin wagensveld, hoofddorp, koranverbranding
@Schots, scheef | 24-09-25 | 21:15 | 105 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.