Een boekverbranding is natuurlijk sowieso een beetje sneu, maar goed, we hebben het hier over de agentschoppende Joop-scribent Ozan Turkdogan, op zich al hartstikke bemoedigend dat zo'n jongen überhaupt in de buurt van een boek komt. Nou wil het geval dat er in Zweden eerder dit jaar nog een koranverbrander werd doodgeschoten, en toen Pegida-proleet Edwin Wagensveld vorige week eveneens een koran in de hens zette, doken er binnen de kortste keren opgefokte tegendemonstranten op die op hun beurt een Israëlische vlag (?) verbrandden. (Altijd feest met Edwin: eerder bijvoorbeeld in Arnhem, en onlangs wilde een 18-jarige blaag nog een aanslag op hem plegen). Afijn, de Telegraaf was aanwezig bij de Stopera, waar Turkdogan zojuist zijn schreeuw om aandacht slaakte. Veel politie, maar geen tegendemonstranten, en verder ook geen vuiltje aan de lucht. Hmm. Als je het ene heilige boek probleemloos kan verbranden, en het andere niet, wat zegt dat dan? Het is bijna alsof de ene religie de andere niet is.