Hee dat is leuk! Het politieke jaar begint vandaag met een debat in de Tweede Kamer, aangevraagd door onze vrienden van DENK, over het verbranden van Korans door Pegida. Super relevant natuurlijk want je kunt daar nogal wat vragen over stellen. Moeten mensen die korans verbranden meer beveiliging krijgen? Moeten mensen die korans verbranden meer subsidie krijgen? Moeten mensen die korans verbranden meer korans krijgen? Of juist minder minder? Moeten uitsupporters worden geweigerd als mensen korans verbranden? En waarom worden personen van kleur, gehandicapten, LHBTQI+'ers en andere achtergestelde groepen in onze samenleving zo slecht gerepresenteerd onder mensen die de koran verbranden? U merkt het: te veel om op te noemen. Livestream na de breek.

UPDATE: Dat was de eerste termijn al. Opvallend: PvdA-GroenLinks steunt een verbod op koranverbranden omdat moslims anders boos worden (de lijn-Eus zeg maar) en de PVV heeft Emiel van Dijk naar dit debat gestuurd, die in drie zinnen en minder dan een minuut klaar was met zijn bijdrage. Nogal kort voor een anti-islampartij, maar wat wil je in zo'n ijskast. Nu eten, daarna de minister.

UPDATE: En klaar! Er komt nog een onderzoek, maar het kabinet wil geen extra verbod op koranverbranden. Dat is ook niet nodig, want zonder een verbod wordt Edwin Wagensveld ook al opgepakt en veroordeeld.