Laten we dit topic beginnen met een bekentenis, of, zoals schrijver Özcan Akyol het pleegt te kwalificeren, een confidentie: het is ons niet gelukt. Wat niet? Boos worden om deze column van schrijver Özcan Akyol waarin hij (vermoedelijk) koranverbranders, waaronder Edwin Wagensveld, beschuldigt van terrorisme . Dat zit zo. Wij begrepen er helemaal niets van. Van die hele column niet. We hebben geprobeerd hem regel voor regel te analyseren (het resultaat kunt u lezen na de breek) maar we snappen hem nog steeds niet. Wij zijn blijkbaar te dom. Of Özcan Akyol te slim. Of allebei. Sorry.

Radicale moslim-bashers moeten niet raar opkijken als er debiele reacties volgen van terroristen

GS: Andere mensen ook niet, lijkt ons, terroristen zijn over het algemeen niet de meest rationele types dus die willen nog wel eens ergens debiel op reageren.

Özcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

GS: Interessant, vertel ons meer.

In een antwoord op de koranverbanding in Arnhem, die vorige week veel bekijks trok, besloten verscheidende moslims in dezelfde gemeente gratis hun geloofsboek uit te delen.

GS: 'Veel bekijks'. Misschien bedoelt Eus 'veel beklaps' want er kwam vrijwel niemand naar de koranverbranding kijken, behalve een paar opgeschoten jongeren die met Edwin Wagensveld en politie op de vuist gingen. Mocht u zich trouwens afvragen wat het woord 'geloofsboek' in deze zin doet, dat is omdat Eus een schrijver is, met ritme, en hij twee keer het woord 'koran' in een zin probeert te vermijden. Dat 'geloofsboek' eigenlijk iets anders betekent en Eus dus beter 'heilig boek' had kunnen schrijven is de schuld van de eindredactie van het AD.

Daarmee wilden ze een tegenprotest organiseren, bedoeld om hun stadsgenoten te tonen dat het echt niet alleen kommer en kwel is met hun religie, zoals de beroepsophitser van vorige week duidelijk probeerde te maken, gewapend met een aanstekertje.

GS: Een draak van een zin, een draak van een bijzin, en iets met een aanstekertje.

Ik las verschillende commentaren op het incident.

GS: Kijk. Die Eus, die is niet van de straat (of juist wel, nou ja, red.). Die leest dingen, zoals commentaren. Had ie het misschien beter bij kunnen laten.

Veel mensen betuigen hun steun aan Nederlandse moslims die met afschuw kennisnamen van de actie.

GS: Is dit een column of een omgevingsanalyse van het mediateam van Hugo de Jonge?

De teneur is over het algemeen dat vrijheid van meningsuiting zeer waardevol is en dat er tegelijkertijd geen plicht om te beledigen bestaat.

GS: Nog steeds niet duidelijk eigenlijk.

Deze kwestie gaat echter een stuk verder.

GS: Verder dan wat?

In Denemarken en Zweden, doorgaans ook wel gidslanden voor ons, kampen ze al langer met op aandacht beluste radicalen die een heel evenement maken van hun eigen extremisme.

GS: Wisten wij niet, dat Denemarken en Zweden 'doorgaans ook wel' gidslanden waren voor Nederland. Hebben wij hier het Deense asielmodel overgenomen dan? Of de Zweedse puzzels?

De beelden waarop ze korans verbranden, hebben islamitische landen bereikt en daarmee ook fundamentalisten die niet het onderscheid kunnen maken tussen het gedrag van een individu en dat van een staat.

GS: Dit klopt.

Om die reden was er verscherpt toezicht op mogelijke terreurdaden.

GS: Maar wat heeft verscherpt toezicht er nou weer mee te maken? Bedoelt Eus misschien dat er in die landen meer dreiging van een aanslag was? Waarom schrijft hij dat dan niet?

In beide landen wordt er zelfs naar politieke meerderheden gezocht om koranverbrandingen strafbaar te maken.

GS: In deze column worden heel veel zinnen geschreven die er met een tang uitgehaald lijken, maar goed, wij snappen kennelijk niets van ritme.

Je zou kunnen zeggen: daarmee buig je voor de islamitische terroristen.

GS: Ja dat zouden wij zeggen ja.

Er is ook een andere manier om te redeneren.

GS: Wij zijn nu wel benieuwd naar die andere manier van redeneren. Kom maar op Eus!

De daders van de koranverbrandingen weten dat ze een land in de problemen brengen en zetten desalniettemin hun acties door, nota bene beschermd door een burgemeester en de politie.

GS: Desalniettemin, nota bene, het lijkt wel hiphop deze column.

Als je nou één argument kunt bedenken waarom hun daad zinvol is, bestaat er ook geen reden om er moreel stelling tegen te nemen.

GS: Wij hebben wel een ideetje. Als het uiten van een bepaalde mening alleen maar mag als dat 'zinvol' is, dan is er iemand die moet bepalen wat wel en niet 'zinvol' is. Het idee van een rechtsstaat met vrije burgers is nou juist dat burgers zelf bepalen wat zijn 'zinvol' vinden, en niet de overheid.

Er is alleen niets waardevols te bedenken.

GS: Zo, daar is Eus snel achter zeg.

Het verbranden van een koran is kinderachtig en gevaarlijk.

GS: Maar wat is er gevaarlijk aan? Dat is toch de reactie van islamitische gekken?

Zolang er geen wetten zijn die dit verbieden, mogen de radicale moslim-bashers er vooral mee doorgaan.

GS: Wij zouden willen dat Eus vooral niet meer doorging met het schrijven van dit soort onnavolgbare alinea's, maar daar is zeker geen wet tegen.

Ze moeten alleen niet raar opkijken als er debiele reacties volgen van terroristen.

GS: Sliep uit radicale-moslimbashers. Omdat de debiele reacties voorspelbaar zijn, moeten jullie er niet raar van opkijken.

In Nederland zijn de meeste mensen gelukkig mentaal weerbaar, daarom gaan ze korans op een plein in Arnhem uitdelen.

GS: Oh dus er is eigenlijk niks aan de hand?

Helaas geldt dit niet voor iedereen.

GS: Oh toch wel.

De anti-islamhooligans weten dat ze Nederland in gevaar brengen.

GS: Ja, vanwege die debiele reacties dus.

Dat is ook een vorm van terrorisme.

GS: Het eindigen van je column met een non sequitur zou je ook een vorm van terrorisme kunnen noemen, maar dat is het niet. Net zoals je koranverbranding ook een vorm van terrorisme kunt noemen, maar daar moet je dan misschien wel wat betere argumenten voor hebben dan: straks komen de echte terroristen ons te grazen nemen. Want in dat geval zijn toch echt de terroristen de terroristen, en niet Edwin Wagensveld. Zouden wij zeggen. Maar ja. Wij hebben geen column in het AD. Want wij kunnen niet schrijven.