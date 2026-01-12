Goed nieuws voor alle (rechtmatige) bezitters van een Toyota Rav4: u heeft 'm nog! Nog, want hier komt het slechte nieuws: de Toyota Rav4 was in 2025 het favoriete doelwit van mensen die de Toyota Rav4 onrechtmatig willen bezitten, beter bekend als autodieven. Kon je natuurlijk op wachten, omdat we dat halverwege afgelopen jaar al zo'n beetje met de natte vinger konden uittekenen alsmede in het wilde weg extrapoleren naar 31 december. De Kia Sportage en de Fiat 500 waren ook nog best populaire jatbakken zodat die hun eervolle plekjes mogen innemen op respectievelijk plaats 2 en 3 om het prachtpodium te completeren. Maar goed, baas boven baas, geen Ferrari, geen Lamborghini, geen Aston Martin en zelfs geen Skoda, de winnaar van van de Jatbakbokaal 2025 is een: Toyota!