NEDERLAND REGELTJESLAND. Paasvuurtje in Huissen stopt

Nederland is ons Nederland nog wel

Het paasvuur in Huissen stopt ermee

Op de foto het paasvuur in het Gelderse Huissen in 2017. Kunt u leuk of stom vinden, maar is een traditie van 100 jaar, doen ze een raar pakkie aan en smijten ze een duivelspop op het vuur. "De duivelspop staat symbool voor het kwaad en door het verbranden van de pop zorgen de Huissense gilden ervoor dat iedereen het jaar met een schone lei kan beginnen." En dan krijg je van die dingen als: "In het schijnsel van de vlammen brengen de vendeliers de vendelgroet." En toeschouwers drinken daar dan een potje bier bij. Allemaal leuk en aardig, want de traditie is de nek omgedraaid. Wegens: REGELDRUK. Evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente. Bemoeienis van Rijkswaterstaat. Ligging dicht bij Natura2000 (iedere plens water met verdwaalde houtsnip en boom van +15 jaar oud is Natura2000). Netto-uitstoot stikstof mag niet boven 0. Verplichting professionele verkeersregelaars inhuren. EHBO'ers inhuren. Brandweer verplicht bij de vuurbult te blijven staan. Strenge regels materiaalaanvoer. Bewoners mogen niet meer helpen. Pallets verboden. Gecertificeerd stro en het groenafval. Verplicht op een betonnen ondergrond. Lang verhaal kort: op deze manier is er geen flikker meer aan. Gefeliciteerd Nederland, weer een traditie kapot.

Tags: paasvuur, huissen, nederland regeltjesland
@Mosterd | 16-03-26 | 20:00 | 36 reacties

