Hugo de Jonge viel op verzoek Conny Helder Jos de Blok af die mondkapjes kocht bij Sywert

Hugo de Jonge werkte tijdens corona keihard om Hugo de Jonge te redden

Het was april 2020, iedereen zat thuis, behalve de zorgmedewerkers, die waren de hele dag aan het zorgmedewerken zodat ze tenminste niet hoefden te luisteren naar dat verschrikkelijke applaus 's avonds. Dat deden ze het liefst met een mondkapje, want beter veilig dan sorry nietwaar, maar ja, als iedereen maar een mondkapje gaat dragen dan hebben we geen mondkapjes meer! Dus! Toen liet Hugo de Jonge het onafhankelijke wetenschappelijk adviesteam OMT zeggen dat de mondkapjes eigenlijk ook helemaal niet nodig waren in de ouderenzorg. Dat hij dat geflikt had wisten we al, maar wat we nog niet wisten is dat Hugo de Jonge op een persconferentie speciaal op verzoek van Actiz-voorzitter Conny Helder Buurtzorgbaas Jos de Blok af ging zeiken. Maar dat weten we nu wel, dankzij spitwerk van Nieuwsuur (lange vid na de breek, mailverkeer HIERRRR), dat gisteren ook al het balletje balletje met de groepsimmuniteit nog eens extra in het zonnetje zette. Conny Helder werd later trouwens minister van Langdurige Zorg en Het Dragen Van Speldjes In Qatar, en in die hoedanigheid begon ze een rechtszaak tegen Sywert van Lienden, die de Staat verloor. Maar goed, vrijdag komen de tribunalen. Zin in.

Tags: sywert, conny helder, jos de blok, hugo de jonge, hugo de jonge kan niks
@Ronaldo | 27-05-26 | 20:00 | 226 reacties

