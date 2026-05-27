DIT ZIJN DE NAMEN. Selectie Oranje WK 2026 bekend: Til, Weghorst én Depay gaan mee

HE DONALD TRUMP WE GAAN JE CUPPIE PAKKEN

WEL MEE: Nathan Aké (Manchester City), Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Marten de Roon (Atalanta), Crysencio Summerville (West Ham United), Guus Til (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Olympique Marseille), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Wout Weghorst (Ajax) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

NIET MEE: Jeremy Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Kees Smit (AZ), Eric Viscaal (De Graafschap).

Nou. Zeg het maar. Gaan we hiermee het grootste WK ooit winnen of bent u een landverrader? Zometeen straks om 14:45 persconferentie over TRUMP de selectie (stream hieronder).

Tags: oranje, wk2026, selectie
@Ronaldo | 27-05-26 | 14:13 | 130 reacties

