achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Oranje wint van 11 vervelende Hyves-bananen, met 2 goals (RECORD) van Memphis Depay

oei oei

Zondag zes uur bord op schoot televisie aan voetbal iedereen klep dicht. Over naar Kaunas, Lee Towers voor de superbelangrijke kraker tegen een team waar we nog noooooooooit tegen gevoetbald hebben. Stadionnetje heeft plek voor 15.300 Balten, en er zijn zo'n 1000 oranjefans meegereisd. Helaas geen Frenkie de Jong op het middenveld vanavond, want die had pijn in z'n reedt maar wel Memphis Depay, en die Memphis moet eens opschieten, want DUURT LANG. Zeg het maar Henk... NUL - VIER. Hup Nederland 1.
JAAAAAA RECORDJE: 0-1 MEMPHIS DEPAY 13'
TIMBERRRRRR: 0-2 33'
Lee Towers: 1-2, die knakker van Torino 35'
2-2 NEDERLAND IN DE PROBLEMEN 43'
2-3 MEMPHIS DEPAY 64'
2-4 Malen afgekeurd. Hoe dan. Hondenlul

Tags: oranje, litouwen, wk
@Pritt Stift | 07-09-25 | 18:00 | 342 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.