Zondag zes uur bord op schoot televisie aan voetbal iedereen klep dicht. Over naar Kaunas, Lee Towers voor de superbelangrijke kraker tegen een team waar we nog noooooooooit tegen gevoetbald hebben. Stadionnetje heeft plek voor 15.300 Balten, en er zijn zo'n 1000 oranjefans meegereisd. Helaas geen Frenkie de Jong op het middenveld vanavond, want die had pijn in z'n reedt maar wel Memphis Depay, en die Memphis moet eens opschieten, want DUURT LANG. Zeg het maar Henk... NUL - VIER. Hup Nederland 1.

JAAAAAA RECORDJE: 0-1 MEMPHIS DEPAY 13'

TIMBERRRRRR: 0-2 33'

Lee Towers: 1-2, die knakker van Torino 35'

2-2 NEDERLAND IN DE PROBLEMEN 43'

2-3 MEMPHIS DEPAY 64'

2-4 Malen afgekeurd. Hoe dan. Hondenlul