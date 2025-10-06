achtergrond

NEE TOCH. Memphis mist vlucht naar Nederland vanwege paspoort gejat

Als hij nou maar op tijd komt voor de kraker tegen Malta

Onze grote voetbalheld Memphis, bekend van goals, moet een briefje halen bij het straflokaal alsmede zijn ouders laten bellen want hij is TE LAAT voor voetballes. Zijn paspoort is gestolen waardoor hij vanuit Brazilië niet naar Nederland kan vliegen. Nou hebben we net een halfuur lopen janken vanwege dit Paspoortprobleem en zelfs gebeden dat het een slechte smoes in de categorie van 'hond eet huiswerk op' was, maar we kunnen alleen maar hopen dat hij erbij is voor het WK-kwalificatieduel tegen tiki-taka-machine MALTA. Want hoe in godsnaam gaan we dat rasvoetballand verslaan zonder Memphis, juist nu hij het tot topscorer aller tijden van Oranje heeft geschopt? Memphis = onmisbaar. Dat wordt een onmogelijke opgave en hoogstwaarschijnlijk een schandalige vernedering. Dan kunnen we net zo goed thuisblijven. Koeman, regel een Concorde voor die man, anders worden we verpletterd, gaan we de bietenbrug op, ten onder, kortom ERAAN.

Tags: memphis, te laat, oranje
@Dorbeck | 06-10-25 | 18:00 | 30 reacties

