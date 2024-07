Die nep-Gestapo Nijmegen4Palestine kan wel opdoeken. Bij de Vierdaagse zelf weten ze namelijk prima dat 'Ordnung musst sein', 'Befehl ist Befehl', vijf uur 's middags is vijf uur 's middags en als de scanner is opgehaald, dan is de scanner opgehaald. Kijk dan. Diana stond in de file uit Roosendaal, haar auto ging kapot, toen sprong ze op een elektrische fiets en was ze om één minuut over vijf bij de inschrijving voor de Vierdaagse, nét te laat, maar er waren gelukkig nog mensen aanwezig om dat even te regelen, voor haar en voor de Belgische Kristina en Ann. "Bij de servicebalie worden ze niet doorgelaten. De man met de vertraagde trein wel. ,,Dat is overmacht”, zegt de Vierdaagsemedewerker bij de deur. ,,En zijn files dan geen overmacht”, vraagt Willaart zich af. ,,Ik heb zelf stilgestaan voor een ongeluk, daar kan ik toch ook niks aan doen?”"

Nou?