HUUU HUUUUU ETNISCH PROFILEREN! Kijk je mag niet meer stigmatiseren en vingerwijzen enzo want sjonge jonge we zijn allemaal mensen maar helaas helaas is het nou eenmaal zo dat een groot deel van de blondjes het steevast verpest voor de welwillende minderheid van de blondjes. De polizei vraagt namelijk uw aandacht voor het volgende: een BLONDJE [heel veel uitroeptekens] met LICHTE huidskleur en KENMERKEND LOOPJE heeft een andere vrouw met een glas in het gezicht gemaaid. Ellende natuurlijk. Met glas slaan = poging tot moord. Nou ja u kent het riedeltje he, bent u of kent u?