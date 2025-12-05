LIVE - De LOTING voor het grote TRUMP-WK
We worden WERELDKAMPIOEN
Dan gaan we nu van Vught (liveblog gijzeling hierrr) over naar Washington D.C. waar de FIFA, onze favoriete schurkenclub, BALLEN GAAT GRAAIEN. Niet de ballen van Trump, die worden al zachtjes gekust en gestreeld door totaalgek Infantino, maar die met daarin de landen die meedoen met het WK 26. Het zijn er nu niet weinig maar wel ACHTENVEERTIG landen, dus er komen veel poulewedstrijden aan die je normaal voor je verdriet nog niet zou kijken. Toch, een WK op tv is leuker dan geen WK op tv. Als u in juni 2026 dan toch midden in de nacht het nest moet verlaten om te kotsen, kunt u tijdens het kotsen toch mooi naar Ghana tegen Panama kijken - om maar eens wat te noemen. Hoe de loting precies werkt kunt u zelf lekker uitzoeken in deze Group Stage Draw Simulator. Het balletje met Nederland is voor de loting in POT 1 gemieterd. Het wordt KOEMANBAL dus we gaan maar vast uit van een POULE DES DOODS. Livestream hierrrr.
UPDATE 18:30 - De Yanks maken er echt een walgelijk spektakel van, nu wordt de (speciaal door kampioen holkruiper Infantino voor Trump bedachte) FIFA Peace Prize uitgereikt aan... TRUMP! Trump gaat speechen, dat is dan weer een voordeel. Hopelijk gaat hij de buitenspelregel uitleggen.
UPDATE 18:40 - Vredespresident klaar met spreken, nu door naar de loting! Of wacht, dat duurt nog ff.
UPDATE 18:48 - TRUMP GAAT LOTEN.
UPDATE 18:52 - Trump bevestigt net dat ze VOETBAL daar FOOTBALL moeten gaan noemen en een andere naam moeten bedenken voor hun Amerikaanse variant.
UPDATE 18:58 - Helaas, Trump doet niet de hele loting.
UPDATE 19:29 - NEDERLAND IN GROEP F. Speelt in Dallas, Kansas, Houston en Monterrey.
PEACE PRESIDENT. 🕊️@FIFAWorldCup President Gianni Infantino awards President Donald J. Trump the inaugural 2025 FIFA Peace Prize, dedicated to an individual who achieved exceptional and extraordinary action to promote peace and unity around the world. 🇺🇸 pic.twitter.com/mfKKDb9w59— The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025
