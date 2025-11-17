Live. Het Nederlands elftal kwalificeert zich voor het WK tegen een stel Litouwers
Foto: niet de Litouwers in dit verhaal
Kwalificatievoetbal is de hel. Litouwen is ook een hel. Koemanbal is een soort voorgeborchte. Het kan niet missen of deze avond wordt verschrikkelijk. Voetbalcommentatoren zijn menselijk afval. Analisten nog erger. Voetbaljournalisten hebben als merkwaardige eigenschap dat ze helemaal niets van voetbal begrijpen (zie ook dit geweldige interview met Frenkie de Jong afgelopen vrijdag). Wij zitten nog een trede lager en begrijpen minder dan niets van voetbal, maar dat geeft niet. Vanavond gaat het erom dat Oranje zich kwalificeert zodat wij komende zomer een paar weken kunnen dagdromen over een wonder dat er toch niet komt, en Willem Vissers allemaal stukken kan schrijven die doordrenkt zijn van een pathetiek waar Acda en De Munnik zich voor zouden schamen. Willem Vissers is nog erger dan kwalificatievoetbal, Litouwen en Koemanbal bij elkaar. Stop met Willem Vissers. Enniewee. Fijne wedstrijd allemaal, hup Holland hup.
Update 5' Donyell Malen in balbezit. Hij rent over de achterlijn.
Update 7' Het publiek doet de wave. Waarom is een raadsel.
Update 10' Gakpo kapt een keer of zeven, en schiet dan loeihard tegen een Litouwer aan. Het publiek juicht extatisch. Elders op het veld ligt Jurriën Timber te creperen.
Update 16' Reijnders 1-0. We gaan naar Amerika, Canada én Mexico!
Update 57' Var grijpt in, penalty Nederland. Niet Depay, maar Gakpo gaat 'm nemen.
Update 58' 2-0
Update 59' "Het feestje komt nu echt op gang in de Johan Cruijff Arena," aldus de commentator.
Update 60' Vorige update was cynisch bedoeld, maar nu staat het ineens 3-0. Xavi Simons.
Update 62' Commentator is een visionair, 4-0 Malen, geweldige goal
Update 74' Justice for Arman Avsaroglu. Voetbalcommentatoren zijn menselijk afval, behalve Arman Avsaroglu.
Update Einde wedstrijd, 4-0, hatsee
