Uitstekende maatregel van Onze Demissionaire Jongens (m/v) op het ministerie van Economische Zaken (opzoeken wie daar nu minister is, red.). Ze hebben namelijk de Chinese topman van de Nijmeegse chipfabrikant Nexperia eruit gesodemieterd met een beroep op de nooit eerder gebruikte Wet beschikbaarheid goederen. Volgens het ministerie is dit gedaan omdat "de goederen die Nexperia maakt (eindproducten, halfproducten) niet beschikbaar zouden zijn in een noodsituatie" maar het is natuurlijk vooral omdat het nogal absurd is dat een bedrijf dat zich met zulke essentiële technologie bezighoudt, in handen is van De Chinezen, die nare lui zijn. Hadden we daar zeven jaar geleden maar wat beter over nagedacht.