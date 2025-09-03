achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Xi Jinping komt, met ROBOWOLVEN

Eng.

Nog even over die reusachtige militaire parade van ome Xi, ter ere van het 80-jarig jubileum van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. Daar werd, naast allerlei op zich ook onprettige fallusvormige bomdingen, dit dingetje tentoongesteld: de 'quad-legged robots' ofwel de ROBOWOLF. Enerzijds trok het onze aandacht omdat we al genoeg problemen hebben met de echte wolf, anderzijds omdat het misschien wel China's kekste doch griezeligste stukje moderne krijgstechnologie is. Ze kunnen lopen, rennen, klimmen, beschikken over een AI-brein, camera's met alle nodige sensoren en kunnen worden uitgerust met zware machinegeweren die ze zelfstandig kunnen afvuren als dat nodig is. Daarnaast kunnen de ruim 70 kilo wegende robowolven (in tegenstelling tot de eerdere terrorhondjes) worden aangestuurd om in ROEDELS op de vijand te jagen. Of het nu echt veel gevaarlijker is dan de meedogenloze schietdrones die we al een tijdje in Oekraïne zien, geen idee. Toch doet de gedachte aan eerloos overhoop geschoten worden door deze zieke, Star Wars-achtige moordmachine op 4 poten ons nóg minder verlangen naar het front. Achja. Dulce et decorum.

Demonstratie

Tags: wolven, china , wapenindustrie
@Zorro | 03-09-25 | 20:00 | 161 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Gelderland wil ook SPRINGWOLF afschieten

Sprong 20 keer over wolfwerend raster, doodde 60 schapen

@Zorro | 28-08-25 | 14:01 | 201 reacties

Trumps Chinese heffing geen 125%, maar 145%. Amerikaanse en Aziatische beurzen sluiten in het rood, Europese GROEN

Goedemorgen veteraan van de handelsoorlog 2025, het Witte Huis corrigeerde dus even dat Trumps heffing van 125% nog bovenop de Fentanyl-heffing van 20% komt, en de totale heffing dus 145% is

@Spartacus | 11-04-25 | 08:32 | 507 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.