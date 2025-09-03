Xi Jinping komt, met ROBOWOLVEN
Eng.
China's Sep. 3rd military parade features robot dogs alongside its unmanned combat units. pic.twitter.com/0fS3eO1saP— RoboHub🤖 (@XRoboHub) September 3, 2025
Nog even over die reusachtige militaire parade van ome Xi, ter ere van het 80-jarig jubileum van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. Daar werd, naast allerlei op zich ook onprettige fallusvormige bomdingen, dit dingetje tentoongesteld: de 'quad-legged robots' ofwel de ROBOWOLF. Enerzijds trok het onze aandacht omdat we al genoeg problemen hebben met de echte wolf, anderzijds omdat het misschien wel China's kekste doch griezeligste stukje moderne krijgstechnologie is. Ze kunnen lopen, rennen, klimmen, beschikken over een AI-brein, camera's met alle nodige sensoren en kunnen worden uitgerust met zware machinegeweren die ze zelfstandig kunnen afvuren als dat nodig is. Daarnaast kunnen de ruim 70 kilo wegende robowolven (in tegenstelling tot de eerdere terrorhondjes) worden aangestuurd om in ROEDELS op de vijand te jagen. Of het nu echt veel gevaarlijker is dan de meedogenloze schietdrones die we al een tijdje in Oekraïne zien, geen idee. Toch doet de gedachte aan eerloos overhoop geschoten worden door deze zieke, Star Wars-achtige moordmachine op 4 poten ons nóg minder verlangen naar het front. Achja. Dulce et decorum.
Demonstratie
Reaguursels
