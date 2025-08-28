Ja deze is even voor elke janlul die beweert dat er zoveel arme boerenbeestjes doodgaan door nalatigheid van de boeren. Hier ziet u wat er gebeurt als een veehouder keurig netjes zijn weiland 'wolfproof' laat maken met stevige hekken en 'wolfwerende' rasters. De wolf bewijst binnen no-time een stuk slimmer te zijn dan de mensen die met zulke anti-wolf-infrastructuur op de proppen komen en leert zichzelf met gemak om over het hele zooitje goede bedoelingen heen te springen. HOPLA. RIP je schaapjes. De springwolf in kwestie (GW4003m of 'Glenn', wij opperen het alternatief: Skippy) blijkt dit trucje minimaal 20 keer te hebben uitgehaald bij hetzelfde weiland in Voorthuizen en doodde zeker 60 schapen. De gemeente Gelderland bereidt nu een afschotvergunnging voor. Daarmee wordt het mogelijk de derde wolf die officieel mag worden gedood, wat natuurlijk niet betekent dat zijn dagen geteld zijn want er zijn nog precies NUL probleemwolven succesvol geëlimineerd.