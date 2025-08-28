achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gelderland wil ook SPRINGWOLF afschieten

Sprong 20 keer over wolfwerend raster, doodde 60 schapen

Ja deze is even voor elke janlul die beweert dat er zoveel arme boerenbeestjes doodgaan door nalatigheid van de boeren. Hier ziet u wat er gebeurt als een veehouder keurig netjes zijn weiland 'wolfproof' laat maken met stevige hekken en 'wolfwerende' rasters. De wolf bewijst binnen no-time een stuk slimmer te zijn dan de mensen die met zulke anti-wolf-infrastructuur op de proppen komen en leert zichzelf met gemak om over het hele zooitje goede bedoelingen heen te springen. HOPLA. RIP je schaapjes. De springwolf in kwestie (GW4003m of 'Glenn', wij opperen het alternatief: Skippy) blijkt dit trucje minimaal 20 keer te hebben uitgehaald bij hetzelfde weiland in Voorthuizen en doodde zeker 60 schapen. De gemeente Gelderland bereidt nu een afschotvergunnging voor. Daarmee wordt het mogelijk de derde wolf die officieel mag worden gedood, wat natuurlijk niet betekent dat zijn dagen geteld zijn want er zijn nog precies NUL probleemwolven succesvol geëlimineerd.

Tags: wolven, gelderland, springen
@Zorro | 28-08-25 | 14:01 | 167 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.