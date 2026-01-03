WAT WAT WAT. Prinses Laurentien vergelijkt zichzelf met 'tot slaaf gemaakte' voorouders
WAT WAT WAT
Je zou het haast vergeten met al dat Koninkrijksnieuws, maar Prinses Laurentien is er dus ook nog. En hoe. Vandaag wordt ze door het AD (bekend van nieuws over Prinses Laurentien) geïnterviewd naar aanleiding van haar deelname aan het tv-programma 'Sporen van de slavernij' en het is fantastisch. Het blijkt namelijk dat Laurentien afstamt van vrouwen die als seksslaaf werden gehouden door Europese mannen in Indonesië. Verschrikkelijk voor die vrouwen natuurlijk, maar Laurentien betrekt het meteen op... zichzelf. U moet het maar even lezen.
Daarna dondert alles als een kaartenhuis in elkaar en gaat Laurentien als een verwend prinsesje iedereen behalve Laurentien de schuld geven, zoals we inmiddels van haar gewend zijn. U moet het echt lezen om het te geloven. Die Eloise heeft het niet van een vreemde.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BIZAR stuk Telegraaf over BIZARRE uitslag leidt tot BIZAR complot over BIZARRE verkiezing
BIZARRE gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op
Niet lachen want niet grappig. Overgrootouders John Leerdam waren plantage-eigenaren
Zo kort is het nog maar geleden mensen!
Martin Bosma niet naar Herdenking Slavernijverleden wegens WERK
Meneer de Voorzittah hep wel een baan
Tja. Prinses Laurentien nog steeds helemaal overstuur van anonieme klachten, eist gesprek met de indieners
Tijd voor een stichting Anoniemeklachtenherstel?