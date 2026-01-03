achtergrond

WAT WAT WAT. Prinses Laurentien vergelijkt zichzelf met 'tot slaaf gemaakte' voorouders

WAT WAT WAT

Je zou het haast vergeten met al dat Koninkrijksnieuws, maar Prinses Laurentien is er dus ook nog. En hoe. Vandaag wordt ze door het AD (bekend van nieuws over Prinses Laurentien) geïnterviewd naar aanleiding van haar deelname aan het tv-programma 'Sporen van de slavernij' en het is fantastisch. Het blijkt namelijk dat Laurentien afstamt van vrouwen die als seksslaaf werden gehouden door Europese mannen in Indonesië. Verschrikkelijk voor die vrouwen natuurlijk, maar Laurentien betrekt het meteen op... zichzelf. U moet het maar even lezen.

Daarna dondert alles als een kaartenhuis in elkaar en gaat Laurentien als een verwend prinsesje iedereen behalve Laurentien de schuld geven, zoals we inmiddels van haar gewend zijn. U moet het echt lezen om het te geloven. Die Eloise heeft het niet van een vreemde.

@Ronaldo | 03-01-26 | 15:45 | 147 reacties

