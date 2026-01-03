Je zou het haast vergeten met al dat Koninkrijksnieuws, maar Prinses Laurentien is er dus ook nog. En hoe. Vandaag wordt ze door het AD (bekend van nieuws over Prinses Laurentien) geïnterviewd naar aanleiding van haar deelname aan het tv-programma 'Sporen van de slavernij' en het is fantastisch. Het blijkt namelijk dat Laurentien afstamt van vrouwen die als seksslaaf werden gehouden door Europese mannen in Indonesië. Verschrikkelijk voor die vrouwen natuurlijk, maar Laurentien betrekt het meteen op... zichzelf. U moet het maar even lezen.