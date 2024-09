Sorry maar toch nog even over die excuses voor de slavernij en de bijbehorende 200 miljoen euro. Daar is namelijk een hoop kritiek op geleverd. Door ons, door kritische denkers op sociale media, maar blijkbaar ook door tot topambtenaren gemaakten op het ministerie van Financiën. Die schrokken toen er opeens een bedrag van 200 miljoen over tafel vloog, zonder dat iemand erover had nagedacht hoe en waarom dat uitgegeven zou moeten worden. "De 'onderbouwing is echter mager' en 'voor de meeste onderdelen is een bedrag geprikt', zo staat in de nota's. Als het geld straks wordt uitgegeven door stichtingen, is er nóg een risico. Dan kan de rijksoverheid moeilijk controleren of het geld 'doelmatig' is besteed." Maar ja. Slavernij is echt heel erg en "Maatschappelijke acceptatie bij de betrokken doelgroepen vereist een 'ruimhartig gebaar". Oftewel: even 200 miljoen aan btw-inkomsten over de balk smijten zodat Sigrid Kaag en Robbert Dijkgraaf niet de hele tijd scheef worden aangekeken als ze een campagnevideo met figuranten Van Kleur opnemen. "Het staat de besluitvorming niet in de weg. In de begrotingsgesprekken besluit het kabinet om 200 miljoen euro beschikbaar te stellen." Maar hee. John Leerdam ziet toe op een doelmatige besteding van het geld, dus dat komt helemaal goed.