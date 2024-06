Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik over Hongarije heb gezegd dat het de wet tegen homoseksualiteit moest intrekken en daarna "op de knieën" moest. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen, het was onnodig en misplaatst. Ik heb er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor gemaakt bij Viktor Orbán en herhaal die graag publiek: sorry Viktor!