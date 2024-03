Nou dat hadden wij hier als Goh Wie Had Dat Nou Verwacht Gemaakten echt NOOIT verwacht. De slavernijexcuses aan iedereen en de Nazaten Van De Tot Slaaf Gemaakten hebben geleid tot vier Tot Claimindiener Gemaakten, die hopen Tot Claimontvanger Gemaakten te worden. "Het kabinet heeft meerdere claims voor schadevergoedingen na de slavernijexcuses gekregen. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Premier Rutte heeft eerder gezegd dat herstelbetalingen niet gaan gebeuren, maar er worden juridische procedures verwacht."

De Tot Slaaf Gemaakten zelf zijn al honderden jaren Tot Compost Gemaakten maar kennelijk is een status als Tot Excusesontvanger Gemaakten niet genoeg en zijn er weer wat lui, stichtingen, landen of instellingen die Tot Gevuldere Bankrekeningen Gemaakten willen worden. Wie de Tot Claimindiener Gemaakten precies zijn is (vooralsnog) niet bekend, want de documenten zijn GEHEIM. En zo zijn jullie als Tot Lezer Gemaakten weer helemaal bij!