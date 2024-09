Oh jee. Kijk nou wat voor schokkend onderzoek Jan Paternotte deelt, van de website ipsos-publiek.nl! Het blijkt dat 59% van de Nederlanders tegen de verhoging van de btw op kranten is. Maar! Wat Jan Paternotte er niet bij zegt, is dat dit onderzoek van Ipsos is gedaan in opdracht van NDP Nieuwsmedia, oftewel de kranten- en tijdschriftenlobby. Het onderzoek is dus zeg maar een beetje het tegenovergestelde van onafhankelijke journalistiek. Het is meer: u vraagt, wij draaien. Want natuurlijk zijn de meeste mensen tegen meer belasting betalen. Wij durven wel te zeggen dat 59% ook voor lagere inkomstenbelasting, lagere erfbelasting, lagere wegenbelasting, lagere barbecuebelasting en lagere flesdoppenbelasting is. Sterker nog: vandaag publiceert Ipsos ook onderzoek in opdracht van de hotellobby (sorry, we gaan al) waaruit blijkt dat veel mensen door de hogere btw liever in het buitenland op vakantie gaan.