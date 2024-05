Respect voor hoe dit uit de klauwen giert hoor. 'Bronnen' melden aan de NOS dat Plasterk en Omtzigt vandaag een gesprek hebben "om de onderlinge verhouding tussen de twee te verbeteren". Gokje voor Plasterks tekst:

Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik in de Telegraaf excuses heb aangeboden aan Pieter Omtzigt. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet hadden moeten doen, het was onnodig en misplaatst. Ik maak er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor en herhaal die graag publiek: sorry voor de sorry Pieter!