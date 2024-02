Weer wat nieuws over de formatie, die dus nog steeds gewoon doorgaat. Ronald Plasterk, die respect wil, heeft gisteren een uur lang met Pieter Omtzigt gebeld. Wat er is gezegd weten we niet, maar wat er in het verslag van Plasterk komt, weten we aanstaande maandag. Of natuurlijk eerder, als het wordt gelekt, maar dat zou natuurlijk niet respectvol zijn. Ook zijn er allerlei respectvolle foto's in de ANP-fotobank gegooid, van Ronald Plasterk die op een respectvolle laptop aan een respectvol verslag werkt. Respect!