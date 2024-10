Het openbaar ministerie eist 8 jaar gevangenisstraf tegen Hasna Aarab voor het houden van slaven in Syrië. Dat klinkt als best veel, maar dan moeten we ten eerste vergeten dat Hasna Aarab door de Nederlandse autoriteiten is weggehaald uit een gevangenkamp in Syrië, terwijl ze er zelf voor koos om naar het kalifaat af te reizen. Dan moeten we ten tweede vergeten dat Hasna Aarab (komt vaker voor) niet op haar eigen rol in het kalifaat wil reflecteren en het vooral heel erg zielig vindt voor Hasna Aarab dat het helemaal niet leuk was bij IS. En ten derde, en deze is het lastigste, we moeten vergeten dat mevrouw Z. twee dochters heeft verloren door de beulen van IS, en we moeten vergeten wat mevrouw Z., die volgens Aarab liegt, vandaag in de rechtbank het volgende heeft gezegd: "Z. kan niet begrijpen hoe A. tot de keuze is gekomen om het veilige en open Nederland in te ruilen voor het kalifaat. „Dat doe je alleen maar als je het gedachtengoed van IS aanhangt, goedkeurt en aanmoedigt. En dat hebben we aan den lijve ondervonden, elke keer als je ons als ongelovige vernederde. Geen straf zal hoog genoeg zijn. Je hebt het recht op een normaal leven in een vrij land verspeeld en dacht met je daden straffeloos weg te komen. Dit proces bewijst dat schuldigen waar ook ter wereld ter verantwoording worden geroepen.”"

Acht jaar cel dus, als de rechter het al oplegt. En daarna? "Hasna: 'Horeca of zo, denk ik. Iets in mkb.' Reclassering ziet momenteel lage kans dat Hasna tot een gewelddadige daad zal overgaan. 'Maar dat risico wordt hoger als er weer stress komt'." Och jee. Stress. Misschien als ze het een beetje druk krijgt tijdens haar nieuwe baantje in de horeca of zo. Echt hoor. Geen straf is hoog genoeg.