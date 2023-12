Wij onderbreken de berichtgeving op dit weblog voor schokkend nieuws. De bekende talkshow Khalid & Sophie heeft gisteren een aflevering uitgezonden vanuit een locatie buiten de Randstad. Het programma voor mensen uit Amsterdam, door mensen uit Amsterdam en over mensen uit Amsterdam besteedde aandacht aan de slavernijgeschiedenis. Die heeft natuurlijk niks met Amsterdam te maken en omdat de slavernijgeschiedenis allemaal de schuld is van Bløf, werd het hele circus naar Middelburg verplaatst. Ongeveer 392.000 mensen zagen deze uitzending (de technische term is 'kijkcijferkwakoe'). Dat is ongeveer net zoveel als het inwonertal van Middelburg. Oh nee. Nou ja. Leefde kijkonderzoek.nl nog maar. U kunt Khalid & Sophie & De Slaven hierrr terugkijken. Het was vast verschrikkelijk (de uitzending dan hè, de slavernij ook natuurlijk, begrijp ons niet verkeerd hoor).