Het Hoorns stadsbestuur bestaat tegenwoordig uit een regenboogcoalitie van VVD, GroenLinks, D66, CDA, lokalo's (EénHoorn, LOL) én een PvdA-BM maar vroeger was het een VOC/WIC-operatie onder leiding van JP Coen en werden er 17.000 Afrikanen door de stad verhandeld en kreeg JP als dank een standbeeld dat er nog steeds staat. Sinds 2020 (eigenlijk al sinds 1893) zijn ze daar aan het Hoornse Hop bezig met dat verleden wat leidde tot onderzoek, dialoogavonden ingeleid met citaten van een roomblanke obese oude Duitser en zoals dat hoort democratische discussie in de gemeenteraad die gisteren - na een proces van jaren dus - tot de slotsom kwam dat Hoorn GEEN excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. Of zoals Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer vol West-Friese nuchterheid mijmert: "De koning heeft excuses aangeboden, de premier ook. Ik zie niet in waarom ook Hoorn apart nog excuses moet aanbieden. Wat voegt het toe?"