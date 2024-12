TIEN JAAR CEL krijgt Hasna Aarab uit Hengelo (oldschool vertrektopic hier) voor misdaden tegen de mensheid en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dat is hoger dan de eis, want die was 8 jaar cel. Nu is geen straf hoog genoeg voor een haatparasol die met haar kalifaatdromen naar Syrië vertrok, een Yezidi-vrouw als slaaf hield en pas terugkeerde toen bleek dat de kalifaatwasser niet werkt als de stroom telkens uitvalt. "Z. werd opgesloten, moest gedwongen met de strijders trouwen en werd verkracht. Waar haar man de slaven seksueel misbruikte, dwong de Hengelose haar tot huishoudelijke taken. Ze liet hen vele uren per dag schoonmaken, koken of zorgen voor haar zoon." Reminder aan de toekomstdroom van Haatsnee, voor als de straf erop zit: "Horeca of zo, denk ik. Iets in mkb." Misschien eerst oefenen met het rondbrengen van gemeentepils in de gevangenis?

Persbericht + hele uitpsraak: DAARRR. Diepteunten na de breek.