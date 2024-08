Hee wat doet die foto van Judith Sargentini nou boven dit topic, ENFIN, de Syrische dader Issa Al H. (26) die in Solingen met het zwaard van Allah om zich heen zwaaide had helemaal niet meer in Duitsland moeten / mogen zijn. Zijn asielaanvraag was afgewezen en hij had vorig jaar uitgezet moeten worden, zo meldt WELT. Meneer had teruggestuurd moeten worden naar Bulgarije, omdat hij daar als vluchteling uit het paradijselijke Deir ez-Zor de Europese Unie binnen was gekomen. Brakke vertaling: "Hoewel de uitzetting al gepland was, is deze niet doorgegaan. Volgens informatie van WELT kon Issa Al H. niet worden gevonden, dook onder en kwam pas enkele maanden later weer boven water. De deportatie was daarom voorlopig ongeldig; de Syriër werd “herverdeeld” naar Solingen, zoals de autoriteiten zeggen." En, zoals de Duitsers dan zeggen: THE REST IS HISTORY!