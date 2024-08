Goh nou wat een extreme verrassing toch weer, die lugubere aanslag gisterenavond in Solingen (net over de grens bij Venlo) waarbij een idioot meerdere mensen van het hoofd probeerde te ontdoen. De aanslag is opgeëist door: de islam. SURPRISE! Net toen iedereen dacht dat de islam er misschien een keertje NIET betrokken bij zou zijn, bleek het - helaas - tóch weer een verwarde man met een baard. Tijdens de ellende riep de dader de internationale groet van de vrede ('allah akbar') en hij zou z'n daad gepleegd hebben 'als wraak voor de moslims in Palestina'. Na een klopjacht heeft de Duitse elitepolizei (de SEK) een asielzoekerscentrum bestormd en daarbij zou een Syriër zijn opgepakt: "Nach unbestätigten Erstinformationen soll dabei ein Syrer festgenommen worden sein." Welja! Hoe zei Merkel dat ook alweer? Wir... wir... o ja! WIR SCHAFFEN DAS