En we onderbreken de reguliere programmering (namelijk bier drinken in het café) even voor een vervelende nieuwsmededeling: bij een steekpartij in Solingen, even over de grens bij Venlo, zijn meerdere mensen om het leven gekomen. "Messer-Amok in Solingen", kopt Bild, dat melding maakt van zeker drie doden en meerdere zwaargewonden. De dader is nog op de vlucht en er is een klopjacht gaande. In Solingen was een feest gaande ter ere van het 650-jarig bestaan van de stad: 'het Festival van de Diversiteit'. De dader zou rond kwart voor 10 met een mes om zich heen hebben gestoken op een centraal plein, het Fronhof. Zo meer..

Update 23:34 - Bild heeft het over een 'arabisch aussehende Täter', een dader met een Arabisch uiterlijk

Update 23:41 - NSFW - Beelden van mensen onder lakens hiero

Update 23:55 - Here Comes The Cavalry: vanuit 'heel Noordrijn-Westfalen komen zwaarbewapende speciale eenheden' toegesneld om de dader te zoeken

Update 00:18 - Burgemeester Tim Kurzbach van Solingen: "Vanavond zijn we allemaal in Solingen in shock, in afgrijzen en in groot verdriet. We wilden allemaal samen ons stadsjubileum vieren en nu moeten we rouwen om doden en gewonden. Het breekt mijn hart dat er een aanval op onze stad heeft plaatsgevonden. Ik heb tranen in mijn ogen als ik denk aan degenen die we verloren hebben. Ik bid voor iedereen die nog steeds voor zijn leven vecht."

Update 00:32 - Bild: Dader zou gericht op de hals van slachtoffers hebben ingestoken. "Deshalb ordnen die Ermittler die Tat als Terroranschlag und nicht mehr als Amoklauf ein." Oftewel: de gebeurtenis wordt nu gezien als terrorisme, en niet als geweldsdaad

Update 00:39 - En daarrrr is de EILMELDUNG van de polizei. "Er zijn meerdere doden en gewonden gevallen door een mesaanval. Blijf weg uit de binnenstad van Solingen."