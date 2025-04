Vrolijkheid kent geen tijd en dus is het ook in het PAASWEEKEND op diverse plekken in Nederland weer uitermate vrolijk! In Oss werd de voordeur uit een huis geblazen met een explosief. In Schiedam werd iemand uit het leven gestoken. In Rotterdam was het weer eens raak met schieten en steken. In Den Haag werd een man overhoop geschoten. In Sittard werd een zwaar explosief aan een woning gehangen. Ook in Almere vond een explosie plaats. Een paar straten verderop in Almere was het ook raak. In Arnhem werd in het wildeweg geschoten. In Den Helder hing er een explosief aan de voordeur. In Rijsenhout werd iemand neergestoken. In Rotterdam is iemand neergestoken. En in Gelderland werden twee mensen aangevallen door een koe. Dit land is ziek. Period.