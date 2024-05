Heftig doch vaag bericht uit Groningen, waar de politie vannacht een 24-jarige vrouw heeft doodgeschoten. Of zoals de politie het zelf stelt: er heeft vannacht "een schietincident plaatsgevonden. Vlak daarna is een 24-jarige vrouw uit Groningen overleden." Juist ja. De oorzaak: een situatie, die ter plaatse is ontstaan. "De politie kreeg aanvankelijk een melding van een dreigende situatie in een woning aan de Helperzoom. Ter plaatse ontstond er een situatie, waarbij één agent zich genoodzaakt voelde te schieten. De vrouw raakte zwaargewond en overleed kort daarna. De betrokken agenten raakten niet gewond." Hopelijk kan het onderzoek van Rijksrecherche meer duidelijkheid verschaffen over de ter plaatste ontstane situatie.