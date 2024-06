U kent Abou Bakr Al-Baghdadi (1971-2019) als kalifaatkaptein, genocidegoeroe en gemiste kans voor de traditionele vaderlandse topdrie. Maar hij had natuurlijk ook gewoon: een vrouw twee vrouwen drie vrouwen vier vrouwen en kinderen. De eerste van het stel, Umm Hudaifa, zit ergens in Irak gevangen maar laat middels een zeldzaam interview van zich horen. Ze staat terecht voor haar bijdrage aan het ontvoeren en verkrachten van diverse Jezidi's, maar dat blijkt gelukkig allemaal te berusten op een misverstand. Mevrouw Al-Baghdadi was namelijk zélf slachtoffer van meneer Al-Baghdadi, aldus mevrouw Al-Baghdadi, die allerlei leuke details had kunnen delen zoals of haar echtgenoot een tedere of juist vurige minnaar was, maar in plaats daarvan vooral klaagt over wat haar allemaal is aangedaan.

Het was vast niet altijd gezellig aan de keukentafel, maar zou het niet verkwikkend zijn als er eens een jihadbruid opstond die de hand in eigen boezem stak?